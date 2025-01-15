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Тренер Гуляева назвала ключевые упражнения для возвращения формы после новогодних праздников

Россиянам объяснили, как интервальные тренировки помогут похудеть за несколько дней
1:17
Спорт

Тренер Юлия Гуляева рассказала, как быстро вернуться в форму после праздников. Главный совет — не перегружать организм сразу интенсивными кардиотренировками. Для мягкого старта подойдут стретчинг, йога и пилатес. Они помогают снизить нагрузку на нервную систему и избежать лишнего стресса для организма.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Специалист отметила, что тяжелая пища и алкоголь во время праздников создают нагрузку на внутренние органы. Поэтому изнуряющие тренировки могут только ухудшить состояние. Начинать лучше с легких упражнений, постепенно увеличивая нагрузку.

Через несколько тренировок можно переходить к базовым упражнениям: приседаниям, выпадам, отжиманиям и планке. Гуляева рекомендует выполнять их в формате круговой тренировки — либо по времени (30-40 секунд на каждое), либо по количеству повторений (15-20). Всего нужно делать от трех до пяти кругов, ориентируясь на самочувствие.

Тренировки с отягощением — гантелями, гирями и штангой — также могут ускорить процесс возвращения в форму. Главное — постепенно наращивать интенсивность и следить за состоянием организма.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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