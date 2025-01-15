Как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения

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Процесс похудения требует комплексного подхода, и выбор вида физической активности играет важнейшую роль. Профессиональный тренер Алиса Новикова рассказала о преимуществах и недостатках кардио- и силовых тренировок, а также о том, как их правильно комбинировать для достижения максимального результата.

Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Оборудование в тренажерном зале

Преимущества и недостатки кардио

Кардио-тренировки — это аэробные упражнения, включающие бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке и другие виды активности, направленные на увеличение частоты сердечных сокращений.

Плюсы кардио-тренировок:

Сжигание большого количества калорий за короткое время, особенно в первые 20 минут.

Укрепление сердечно-сосудистой системы, снижение риска заболеваний сердца.

Повышение общей выносливости организма.

Минусы кардио-тренировок:

Малая эффективность для роста мышечной массы.

Риск переутомления при слишком интенсивных занятиях.

Возможность снижения мотивации из-за однообразия.

Преимущества и недостатки силовых тренировок

Силовые тренировки включают упражнения с отягощениями (гантели, штанги, гири), а также с собственным весом. Они направлены на развитие мышечной массы и силы, сообщает ИА RuNews24.ru.

Плюсы силовых тренировок:

Увеличение мышечной массы, что ускоряет метаболизм и способствует сжиганию калорий даже в покое.

Укрепление костей, снижение риска остеопороза.

Развитие координации и баланса, что снижает вероятность травм.

Минусы силовых тренировок:

Возможность травм при неправильном выполнении упражнений.

Требуется специальное оборудование, которое не всегда доступно.

Что выбрать для похудения

Алиса Новикова подчеркивает, что для достижения лучших результатов стоит сочетать оба типа тренировок.

Кардио-тренировки помогут быстро сжигать калории на начальных этапах.

помогут быстро сжигать калории на начальных этапах. Силовые тренировки обеспечат ускорение метаболизма за счет роста мышечной массы, что повысит эффективность похудения в долгосрочной перспективе.

"Для похудения наиболее эффективны комбинированные тренировки, включающие оба вида активности. Это позволяет добиться максимального результата, поддерживая высокий уровень метаболизма и укрепляя организм", — заключила тренер.