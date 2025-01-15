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Как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения

2:33
Спорт

Процесс похудения требует комплексного подхода, и выбор вида физической активности играет важнейшую роль. Профессиональный тренер Алиса Новикова рассказала о преимуществах и недостатках кардио- и силовых тренировок, а также о том, как их правильно комбинировать для достижения максимального результата.

Оборудование в тренажерном зале
Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оборудование в тренажерном зале

Преимущества и недостатки кардио

Кардио-тренировки — это аэробные упражнения, включающие бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке и другие виды активности, направленные на увеличение частоты сердечных сокращений.

Плюсы кардио-тренировок:

  • Сжигание большого количества калорий за короткое время, особенно в первые 20 минут.
  • Укрепление сердечно-сосудистой системы, снижение риска заболеваний сердца.
  • Повышение общей выносливости организма.

Минусы кардио-тренировок:

  • Малая эффективность для роста мышечной массы.
  • Риск переутомления при слишком интенсивных занятиях.
  • Возможность снижения мотивации из-за однообразия.

Преимущества и недостатки силовых тренировок

Силовые тренировки включают упражнения с отягощениями (гантели, штанги, гири), а также с собственным весом. Они направлены на развитие мышечной массы и силы, сообщает ИА RuNews24.ru.

Плюсы силовых тренировок:

  • Увеличение мышечной массы, что ускоряет метаболизм и способствует сжиганию калорий даже в покое.
  • Укрепление костей, снижение риска остеопороза.
  • Развитие координации и баланса, что снижает вероятность травм.

Минусы силовых тренировок:

  • Возможность травм при неправильном выполнении упражнений.
  • Требуется специальное оборудование, которое не всегда доступно.

Что выбрать для похудения

Алиса Новикова подчеркивает, что для достижения лучших результатов стоит сочетать оба типа тренировок.

  • Кардио-тренировки помогут быстро сжигать калории на начальных этапах.
  • Силовые тренировки обеспечат ускорение метаболизма за счет роста мышечной массы, что повысит эффективность похудения в долгосрочной перспективе.

"Для похудения наиболее эффективны комбинированные тренировки, включающие оба вида активности. Это позволяет добиться максимального результата, поддерживая высокий уровень метаболизма и укрепляя организм", — заключила тренер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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