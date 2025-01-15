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Как правильно отдыхать во время тренировки?

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Спорт

Отдых между подходами не означает прекращение активности — нужно оставаться в движении, утверждает фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Михаил Прыгунов.

Мужчина делает растяжку мышц бедра
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает растяжку мышц бедра

По его мнению, проводить время за экраном телефона в перерывах недопустимо. Вместо этого тренер рекомендует двигаться и глубоко дышать, а для стимуляции роста мышц — делать легкие встряхивающие упражнения руками или ногами.

"Не сидите в телефоне — не успеете заметить, как пройдет значительно больше времени, чем было необходимо", — сообщает эксперт "Спорт-Экспресс".

Что касается растяжки, специалист предостерегает от излишних нагрузок. Достаточно аккуратно потянуть те мышечные группы, которые активно работали на тренировке.

Уточнения

Интерва́льные трениро́вки — чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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