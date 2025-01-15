Почему мужчинам стоит заниматься йогой?

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Инструктор хатха-йоги Александра Чуркина поделилась с "Спорт-Экспресс", какими преимуществами обладает йога для мужчин.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

По мнению специалиста, эта древняя практика способствует повышению гибкости, координации и силы, что особенно важно для молодых спортсменов. Улучшение гибкости и силы может привести к лучшим тренировочным результатам и сократит вероятность травм.

Кроме того, регулярные занятия йогой помогают снизить уровень стресса и оказывают положительное влияние на психическое состояние. Медитативные и дыхательные практики позволяют мужчинам легче справляться с напряжением и повышают общее настроение.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

