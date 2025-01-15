Как сделать восстановление мышц после тренировки эффективным

Для того, чтобы минимизировать риск перенапряжения мышц во время тренировки, фитнес-тренер Наталья Горбунова рекомендует начать занятия с разминки и завершать их заминкой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Также важно тщательно отслеживать реакцию организма. Если во время упражнений возникает дискомфорт, следует немедленно остановиться и прекратить выполнение этого упражнения. Эксперт добавила, что если мышцы все-таки перенапряглись, необходимо принять меры для их восстановления: можно принять горячую ванну после тренировки, отправиться в баню или бассейн. Полезен также самомассаж, применение ледяного компресса или тугой повязки.
"Не забывайте про качественный сон, витамины и кардионагрузки. Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением", — добавила фитнес-тренер.
Горбунова предупреждает: если неприятные ощущения в мышцах не проходят спустя несколько дней, нужно обратиться к травматологу.
Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.
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