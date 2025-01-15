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Как сделать восстановление мышц после тренировки эффективным

1:04
Спорт

Для того, чтобы минимизировать риск перенапряжения мышц во время тренировки, фитнес-тренер Наталья Горбунова рекомендует начать занятия с разминки и завершать их заминкой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

Также важно тщательно отслеживать реакцию организма. Если во время упражнений возникает дискомфорт, следует немедленно остановиться и прекратить выполнение этого упражнения. Эксперт добавила, что если мышцы все-таки перенапряглись, необходимо принять меры для их восстановления: можно принять горячую ванну после тренировки, отправиться в баню или бассейн. Полезен также самомассаж, применение ледяного компресса или тугой повязки.

"Не забывайте про качественный сон, витамины и кардионагрузки. Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением", — добавила фитнес-тренер.

Горбунова предупреждает: если неприятные ощущения в мышцах не проходят спустя несколько дней, нужно обратиться к травматологу.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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