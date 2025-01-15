Болеть будет всё тело! Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения дадут максимальный результат

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Фитнес-тренер Джереми Этьер поделился списком эффективных упражнений для комплексной тренировки тела. Об этом пишет журнал Men Today.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

Этьер рекомендует начать с жима гантелей на наклонной скамье, чтобы проработать верхнюю часть грудных мышц. Далее он советует выполнить приседания со штангой, которые укрепляют ягодицы, квадрицепсы и поясничные мышцы, а также развивают приводящие мышцы бедра.

Для тренировки спины Этьер предлагает тягу гантелей к груди, которая эффективно воздействует на среднюю и верхнюю часть спинных мышц. Для проработки подколенных сухожилий тренер рекомендует сгибания ног сидя.

Завершают программу упражнения для рук: сгибания рук с гантелями на наклонной скамье, направленные на бицепсы, и разгибания рук с гантелями над головой для проработки трицепсов.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма



Штанга— спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

