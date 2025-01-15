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Гибкость, здоровье и красота: вся правда о силовых упражнениях для женщин

1:43
Спорт

Фитнес-эксперт Елена Соболь развеяла пять распространенных мифов о вреде силовых тренировок для женщин. 

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Она отметила, что силовые тренировки не вредят позвоночнику и матке, если упражнения выполняются с правильной техникой. Нагрузка на позвоночник минимальна, а мышцы тазового дна укрепляются, что приносит пользу организму.

Эксперт также подчеркнула, что не стоит бояться избыточного роста мышц. Силовые тренировки способствуют лишь небольшому увеличению мышечной массы, создавая рельефное и подтянутое тело, а не превращая фигуру в мужеподобную.

Тренироваться можно не только в фитнес-центрах, но и в домашних условиях. Если нет возможности приобрести инвентарь, например гантели или гири, можно использовать пятилитровые бутылки с водой. Всё, что действительно нужно для тренировок, — это желание и настойчивость.

Соболь развеяла миф о том, что силовой тренинг противопоказан пожилым женщинам. Она уверена, что такие занятия полезны в любом возрасте при условии, что они адаптированы к уровню физической подготовки и состоянию здоровья.

Кроме того, фитнес-эксперт объяснила, что силовые тренировки не снижают гибкость. Наоборот, грамотно составленный план занятий включает упражнения на растяжку, которые помогают сохранить и улучшить подвижность тела.

Елена Соболь подчёркивает, что силовые тренировки не только безопасны, но и крайне полезны, если подходить к ним с умом, соблюдая технику и учитывая индивидуальные особенности. Её слова передаёт "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

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Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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