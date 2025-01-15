Полное физическое преображение! Раскрыт новый метод похудения — 75 Hard Challenge

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Социальные сети вновь предлагают спортивные вызовы, которые обещают перевернуть нашу жизнь. Одним из таких трендов стал 75 Hard Challenge — строгая программа, представленная в 2019 году предпринимателем Энди Фризеллой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Этот челлендж включает в себя комплексное улучшение физической формы и дисциплины, требуя полной самоотдачи в течение 75 дней.

Что включает челлендж?

Строгая диета без отклонений и алкоголя. Две тренировки по 45 минут, одна из которых — на свежем воздухе. Употребление от 2 до 4 литров воды ежедневно. Чтение 10 страниц научно-популярной литературы. Ежедневное фото для отслеживания прогресса.

В интернете полно вдохновляющих роликов участников, демонстрирующих преображение. Однако программа вызывает критику у экспертов. Ежедневные физические нагрузки и строгий режим могут быть опасны для неподготовленных людей, вызывая переутомление, травмы или эмоциональное напряжение.

Альтернатива для жизни без стресса — 75 Soft Challenge

Для тех, кто хочет изменить себя без чрезмерных ограничений, существует более щадящий вариант. В рамках 75 Soft Challenge правила мягче.

Вместо строгой диеты — здоровое питание с редкими исключениями. Тренировки 45 минут в день, с днями отдыха. Употребление 3 литров воды. Чтение любых 10 страниц в день.

Этот подход легче адаптировать к повседневной жизни, сохраняя баланс между дисциплиной и удовольствием, пишет 20minutes.fr.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

