Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

У многих людей частно возникает желание перекусить перед сном, особенно у тех, кто возвращается домой с работы поздно. Из-за таких ночных приемов пищи может появиться лишний вес. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала NewsInfo. Ru, как можно справиться с этой проблемой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

"Если вы испытываете сильное чувство голода и решаете не есть, это может оказать негативное воздействие на качество сна, привести к затруднениям с засыпанием и нарушениям", — считает диетолог.

Она напоминает, что иногда чувство голода может быть обыкновенной жаждой. Попробуйте выпить стакан воды и отследить, исчезло ли желание перекусить.

"Если же вы уверены, что голод — настоящая проблема, выбирайте легкие закуски. Например, приготовьте омлет или перекусите небольшим количеством белкового продукта, такого как йогурт без сахара или творог. Порции должны быть небольшими и не включать сладкие добавки, такие как ягоды или варенье", — рекомендует эксперт.

Чтобы избежать голода перед сном, диетолог советует правильно организовать ужин. Он должен быть легким. Например, состоять из небольшого куска курицы или рыбы, тушеных или запеченных овощей. Рис или картофель на ужин лучше не есть.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.



