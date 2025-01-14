Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
Как использовать соляные спреи для создания текстурных локонов без вреда для волос?
Мария Шукшина раскритиковала фильм Небриллиантовая рука
Как НАТО делает бизнес за счет мобилизованных украинцев?

Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?

1:24
Спорт

У многих людей частно возникает желание перекусить перед сном, особенно у тех, кто возвращается домой с работы поздно. Из-за таких ночных приемов пищи может появиться лишний вес. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала NewsInfo. Ru, как можно справиться с этой проблемой.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

"Если вы испытываете сильное чувство голода и решаете не есть, это может оказать негативное воздействие на качество сна, привести к затруднениям с засыпанием и нарушениям", — считает диетолог.

Она напоминает, что иногда чувство голода может быть обыкновенной жаждой. Попробуйте выпить стакан воды и отследить, исчезло ли желание перекусить.

"Если же вы уверены, что голод — настоящая проблема, выбирайте легкие закуски. Например, приготовьте омлет или перекусите небольшим количеством белкового продукта, такого как йогурт без сахара или творог. Порции должны быть небольшими и не включать сладкие добавки, такие как ягоды или варенье", — рекомендует эксперт.

Чтобы избежать голода перед сном, диетолог советует правильно организовать ужин. Он должен быть легким. Например, состоять из небольшого куска курицы или рыбы, тушеных или запеченных овощей. Рис или картофель на ужин лучше не есть.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской
Шоу-бизнес
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
Как использовать соляные спреи для создания текстурных локонов без вреда для волос?
Мария Шукшина раскритиковала фильм Небриллиантовая рука
Как НАТО делает бизнес за счет мобилизованных украинцев?
Отпуск в Хургаде за 300 тыс. рублей стал для семьи из Перми сплошным разочарованием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.