Отказ от фастфуда: нутрициолог дал советы, чтобы начать питаться правильно

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Сейчас каждый второй при походе в торговый центр или прогуливаясь по центру города, может пообедать бургером или съесть шаурму. Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал MoneyTimes. Ru о способах поддержания здоровья и контроля веса в мире, где фастфуд и полуфабрикаты становятся все более распространенными.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Нужно понимать, какие продукты стоит употреблять, а какие следует избегать для улучшения своего самочувствия.

Эксперт уверен, что наибольшую вредность представляют фастфуды, особенно те, что продают на фуд-кортах и на уличных рынках.

"Приготовленная еда из супермаркетов может быть более безопасной, если за ней следят, однако полуфабрикаты и готовые блюда зачастую имеют низкое качество", — рассказал нутрициолог.

Он призывает больше есть натуральные продукты и избегать продуктов с искусственными добавками.

Как избавиться от вредных привычек в питании

Обратитесь к специалистам: найдите квалифицированного тренера или диетолога, который поможет вам разобраться в нужном подходе к питанию.

Избегайте фастфуда: правильная еда — это домашняя еда, которую можно контролировать.

Соблюдайте баланс: употребляйте разнообразные продукты и следите за своим состоянием.

Двигайтесь больше: физическая активность — неотъемлемая часть здорового образа жизни.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

