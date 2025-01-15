Отказ от фастфуда: нутрициолог дал советы, чтобы начать питаться правильно

Сейчас каждый второй при походе в торговый центр или прогуливаясь по центру города, может пообедать бургером или съесть шаурму. Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал MoneyTimes. Ru о способах поддержания здоровья и контроля веса в мире, где фастфуд и полуфабрикаты становятся все более распространенными.
Нужно понимать, какие продукты стоит употреблять, а какие следует избегать для улучшения своего самочувствия.
Эксперт уверен, что наибольшую вредность представляют фастфуды, особенно те, что продают на фуд-кортах и на уличных рынках.
"Приготовленная еда из супермаркетов может быть более безопасной, если за ней следят, однако полуфабрикаты и готовые блюда зачастую имеют низкое качество", — рассказал нутрициолог.
Он призывает больше есть натуральные продукты и избегать продуктов с искусственными добавками.
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
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