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Ваша худая подруга точно готовит это: какой напиток растворяет жиры в организме?

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Спорт

Учёные обнаружили, что микробы, которые содержатся в чайном грибе, оказывают эффект, подобный голоданию. Об этом пишет журнал PLOS Genetics.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Микробы из напитка чайного гриба влияют на метаболизм. Ученые скармливали их модельному червю-нематоде. В итоге дрожжи и бактерии заполняли кишечник червей и вызывали метаболические изменения, аналогичные тем, которые происходят во время голодания.

Получается, что эти микробы изменяют экспрессию генов, участвующих в метаболизме жиров. Эти изменения уменьшают жировые запасы.

Ученые показали, как пробиотики в чайном грибе могут влиять на метаболизм человека.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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