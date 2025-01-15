Ваша худая подруга точно готовит это: какой напиток растворяет жиры в организме?

Учёные обнаружили, что микробы, которые содержатся в чайном грибе, оказывают эффект, подобный голоданию. Об этом пишет журнал PLOS Genetics.
Микробы из напитка чайного гриба влияют на метаболизм. Ученые скармливали их модельному червю-нематоде. В итоге дрожжи и бактерии заполняли кишечник червей и вызывали метаболические изменения, аналогичные тем, которые происходят во время голодания.
Получается, что эти микробы изменяют экспрессию генов, участвующих в метаболизме жиров. Эти изменения уменьшают жировые запасы.
Ученые показали, как пробиотики в чайном грибе могут влиять на метаболизм человека.
«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.
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