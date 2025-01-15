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Хэмилтон в Ferrari: вся Италия остановится в воскресенье, чтобы посмотреть на него

1:14
Спорт

Бывший бразильский гонщик Эмерсон Фиттипальди выразил мнение, что участие британца Льюиса Хэмилтона в чемпионате Формулы-1 за команду Ferrari может стать ключевым моментом для итальянской команды. Хэмилтон, семикратный чемпион мира, впервые сядет за руль автомобиля Ferrari, пишет бразильское издание Motorshow.

Автогонки
Фото: flickr.com by Stuart Seeger from College Station, Texas, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автогонки

Итальянская команда надеется завершить серию неудач в борьбе за титул и сделать ставку на многократного чемпиона мира. Фиттипальди отметил, что в воскресенье вся Италия будет следить за Хэмилтоном.

"Вся Италия остановится в воскресенье, чтобы посмотреть на Льюиса», — сказал Фиттипальди.

Бразилец считает, что главным мотивом Хэмилтона в следующем сезоне будет выступление за новую команду. Возможность защищать цвета Ferrari является мечтой для любого гонщика.

Фиттипальди также отметил, что воссоединение Хэмилтона с нынешним руководителем команды Ferrari Фредериком Вассером станет важным событием. В 2025 году Хэмилтон вместе с молодым монегаском Шарлем Леклерком начнет новый этап в своей карьере.

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).
 

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды Формулы-1 "Феррари", семикратный чемпион мира.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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