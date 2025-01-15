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Секрет подтянутой кожи после 40: лучшая методика для устранения провисания

2:48
Спорт

С возрастом организм теряет мышечную массу и становится менее энергичным из-за снижения выработки коллагена. Поэтому после 40 лет важно вести активный образ жизни и регулярно заниматься спортом.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Линкольн Кавальканте, основатель компании Neuro Performance EMS и автор метода TOP10Rounds, рассказал о пользе силовых тренировок для людей этой возрастной группы.

Силовые тренировки увеличивают выработку тестостерона, количество быстрых мышечных волокон, улучшают стабильность суставов и плотность костей, снижая риск травм, отметил специалист в разговоре с бразильским порталом Minhavida.com.

Эффективное упражнение для устранения обвисания

По мнению эксперта, наиболее эффективным методом борьбы с обвисанием кожи является электростимуляция мышц.

"Эта методика задействует быстрые мышечные волокна без необходимости использования дополнительного веса. Электрический ток в технологическом оборудовании позволяет безопасно ускорить результаты и значительно уменьшить провисание кожи", — рассказал Кавальканте.

Рекомендации по занятиям спортом после 40 лет

  1. Выбор подходящих упражнений спортом. Аэробные нагрузки, такие как ходьба, лёгкий бег, плавание и езда на велосипеде, полезны для сердца. Силовые тренировки и упражнения с собственным весом помогают предотвратить потерю мышечной массы, укрепить кости и снизить риск остеопороза.
  2. Постепенная адаптация. Начинайте с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте их интенсивность. Организму требуется больше времени для адаптации к физическим упражнениям, чем в молодости.
  3. Забота о суставах. При болях в суставах выбирайте упражнения с низкой нагрузкой, такие как плавание или занятия на эллиптическом тренажёре. Носите удобную обувь и используйте вспомогательное оборудование, например наколенники или фиксаторы для запястий.
  4. Правильное питание. Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья после 40 лет. Употребляйте достаточное количество белка для сохранения мышечной массы, кальция и витамина D для укрепления костей, а также пейте достаточно воды, особенно во время длительных тренировок.

Линкольн также обращает внимание на важность контроля артериального давления.

Гипертония — это "тихая" болезнь, которая может привести к серьёзным последствиям, особенно при физических нагрузках. Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом или специалистом по физической подготовке, напомнил эксперт.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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