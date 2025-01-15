Секрет подтянутой кожи после 40: лучшая методика для устранения провисания

С возрастом организм теряет мышечную массу и становится менее энергичным из-за снижения выработки коллагена. Поэтому после 40 лет важно вести активный образ жизни и регулярно заниматься спортом.
Линкольн Кавальканте, основатель компании Neuro Performance EMS и автор метода TOP10Rounds, рассказал о пользе силовых тренировок для людей этой возрастной группы.
Силовые тренировки увеличивают выработку тестостерона, количество быстрых мышечных волокон, улучшают стабильность суставов и плотность костей, снижая риск травм, отметил специалист в разговоре с бразильским порталом Minhavida.com.
Эффективное упражнение для устранения обвисания
По мнению эксперта, наиболее эффективным методом борьбы с обвисанием кожи является электростимуляция мышц.
"Эта методика задействует быстрые мышечные волокна без необходимости использования дополнительного веса. Электрический ток в технологическом оборудовании позволяет безопасно ускорить результаты и значительно уменьшить провисание кожи", — рассказал Кавальканте.
Рекомендации по занятиям спортом после 40 лет
Линкольн также обращает внимание на важность контроля артериального давления.
Гипертония — это "тихая" болезнь, которая может привести к серьёзным последствиям, особенно при физических нагрузках. Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом или специалистом по физической подготовке, напомнил эксперт.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.