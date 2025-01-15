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Фитнес-тренер Елена Соболь развеяла популярные мифы о женских силовых тренировках

Силовые тренировки: что мешает женщинам тренироваться и какие мифы стоит развенчать?
2:49
Спорт

Силовые тренировки становятся всё популярнее среди женщин, однако вокруг этого вида спорта до сих пор существует много стереотипов. Вместе с фитнес-тренером Еленой Соболь развеиваем заблуждения о том, почему силовой тренинг полезен для здоровья и помогает улучшить физическую форму.

Девушка выполняет становую тягу со штангой
Фото: flickr.com by mark sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка выполняет становую тягу со штангой

Распространено мнение, что работа с большим весом может негативно повлиять на позвоночник, ведь женский скелет якобы слишком хрупкий для таких нагрузок. Однако, по словам Елены Соболь, основной риск для здоровья возникает только при неправильной технике.

При грамотном выполнении упражнений тренировки укрепляют мышцы и оказывают минимальное воздействие на позвоночник. Главное — следить за техникой и постепенно увеличивать вес с ростом силы и выносливости.

Многие девушки опасаются, что силовые тренировки приведут к чрезмерному росту мышечной массы и сделают их фигуру мужеподобной. Но такие опасения напрасны. Как отмечает фитнес-тренер, из-за низкого уровня тестостерона у женщин естественный набор мышечной массы происходит медленно и в небольших объёмах.

Без использования специальных препаратов силовые тренировки помогают лишь слегка нарастить мышцы, сделать тело более рельефным и подтянутым, а также ускорить обмен веществ. В результате даже в состоянии покоя мышцы будут способствовать сжиганию жира.

Есть мнение, что для эффективных занятий спортом необходимо посещать фитнес-клуб. На самом деле силовые тренировки можно проводить и дома. Для этого потребуется минимальный набор оборудования — гантели, гири или даже пятилитровые бутылки с водой. Главное — желание и правильная программа.

Ещё один популярный миф заключается в том, что силовой спорт противопоказан пожилым женщинам. Считается, что с возрастом нагрузка на кости становится опасной из-за снижения их плотности.

Но, по словам эксперта, регулярные силовые тренировки, наоборот, помогают укреплять кости, поддерживать мышечную массу и улучшать подвижность. Однако важно правильно подобрать программу, исходя из уровня физической подготовки.

Некоторые уверены, что силовые тренировки снижают гибкость и делают тело более жёстким. В действительности хорошо составленная программа силовых тренировок, дополненная растяжкой, помогает сохранить и даже улучшить гибкость.

Специалисты рекомендуют после каждой тренировки делать заминку с элементами растяжения, а раз в две недели проводить полноценные занятия для растяжки мышц всего тела.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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