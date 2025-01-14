Теннисист Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение на турнире

Теннисист Медведев наказан за агрессию на корте в Австралии

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

На турнире Australian Open российский теннисист Даниил Медведев оказался в центре внимания не только благодаря своей игре, но и из-за вспышки гнева во время матча.

Фото: pixabay.com/photos теннис

В поединке против соперника из Таиланда, занимающего 418-е место в мировом рейтинге, российский спортсмен неожиданно начал уступать, что вывело его из равновесия.

Во время одной из пауз Медведев несколько раз ударил по сетке, повредив установленную на ней камеру, а также сломал свою ракетку. За такое поведение спортсмен получил предупреждение от судьи за нарушение правил.

Несмотря на эмоциональный срыв, россиянин смог собраться и довести игру до победы. После матча он признался, что изначально недооценил соперника, что и стало причиной напряжённой борьбы.

Даниил Медведев известен своим ярким характером на корте. Его эмоциональная манера игры часто привлекает внимание зрителей и становится поводом для обсуждений в спортивных кругах.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две пары, состоящие из двух игроков («парная игра»).



