Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У вашей соседки точно есть фольга в гладильной: зачем же она так нужна хозяйкам?
Защитите клубнику натуральным способом: советы по использованию древесной золы
Покупка поддержанных китайских авто: чем рискуют водители?
Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?

Теннисист Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение на турнире

Теннисист Медведев наказан за агрессию на корте в Австралии
1:06
Спорт

На турнире Australian Open российский теннисист Даниил Медведев оказался в центре внимания не только благодаря своей игре, но и из-за вспышки гнева во время матча.

теннис
Фото: pixabay.com/photos
теннис

В поединке против соперника из Таиланда, занимающего 418-е место в мировом рейтинге, российский спортсмен неожиданно начал уступать, что вывело его из равновесия.

Во время одной из пауз Медведев несколько раз ударил по сетке, повредив установленную на ней камеру, а также сломал свою ракетку. За такое поведение спортсмен получил предупреждение от судьи за нарушение правил.

Несмотря на эмоциональный срыв, россиянин смог собраться и довести игру до победы. После матча он признался, что изначально недооценил соперника, что и стало причиной напряжённой борьбы.

Даниил Медведев известен своим ярким характером на корте. Его эмоциональная манера игры часто привлекает внимание зрителей и становится поводом для обсуждений в спортивных кругах.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две пары, состоящие из двух игроков («парная игра»).
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Туризм
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Покупка поддержанных китайских авто: чем рискуют водители?
Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
Как использовать соляные спреи для создания текстурных локонов без вреда для волос?
Мария Шукшина раскритиковала фильм Небриллиантовая рука
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.