Хабиб признался, что тренерская работа оказалась сложнее боев в октагоне

Хабиб признал, что жизнь тренера намного сложнее, чем бойцовская

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после завершения спортивной карьеры ему стало сложнее.

Фото: pixabay.com/photos UFC

По словам спортсмена, тренерская работа отнимает больше сил, чем личное участие в боях. Его слова приводит UFC Russia.

"Когда я выходил бороться сам, все было понятнее: готовился один, знал, чего ожидать. Сейчас же я не контролирую процесс — не могу выйти и заменить бойца. Это доставляет мне много беспокойства", — заявил Нурмагомедов.

На турнире UFC 311 Хабиб будет в роли наставника для своих воспитанников — Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова. Напомним, что последний бой он провел в 2020 году, одержав победу над Джастином Гэтжи и объявив о завершении карьеры.

Свое решение Нурмагомедов объяснил обещанием матери не возвращаться в октагон после смерти отца.

После ухода из большого спорта Хабиб основал собственный промоушен Eagle FC. За время выступлений в ММА он провел 29 поединков и ни разу не проиграл.

В 2021 году Нурмагомедов был назван "Человеком года" в спорте по версии фонда "Общественное мнение". В октябре 2023 года спортсмен сообщил, что окончательно оставил все дела, связанные с боями.