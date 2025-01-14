Хабиб признался, что тренерская работа оказалась сложнее боев в октагоне

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после завершения спортивной карьеры ему стало сложнее.
По словам спортсмена, тренерская работа отнимает больше сил, чем личное участие в боях. Его слова приводит UFC Russia.
"Когда я выходил бороться сам, все было понятнее: готовился один, знал, чего ожидать. Сейчас же я не контролирую процесс — не могу выйти и заменить бойца. Это доставляет мне много беспокойства", — заявил Нурмагомедов.
На турнире UFC 311 Хабиб будет в роли наставника для своих воспитанников — Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова. Напомним, что последний бой он провел в 2020 году, одержав победу над Джастином Гэтжи и объявив о завершении карьеры.
Свое решение Нурмагомедов объяснил обещанием матери не возвращаться в октагон после смерти отца.
После ухода из большого спорта Хабиб основал собственный промоушен Eagle FC. За время выступлений в ММА он провел 29 поединков и ни разу не проиграл.
В 2021 году Нурмагомедов был назван "Человеком года" в спорте по версии фонда "Общественное мнение". В октябре 2023 года спортсмен сообщил, что окончательно оставил все дела, связанные с боями.
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