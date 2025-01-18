Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?

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Диетолог Алексей Кабанов ответил, как похудеть после новогодних праздников без изнуряющих диет.

Фото: Freepik by cookie_studio Похудение

Он рассказал, что нужно сократить в рационе насыщенные жиры и сахар. Врач предложил устроить разгрузочные дни, чтобы организм смог плавно войти в новый режим.

"Лучше всего после обильных новогодних застолий дать своему организму возможность разгрузиться. Не только во время праздников, но и при формировании ежедневного рациона мы потребляем избыточное количество мясных и молочных продуктов, добавленного сахара", — цитирует Кабанова "Чемпионат".

Диетолог предлагает заменить мясные блюда на блюда из бобовых или растительного мяса. А утренний кофе лучше пить с растительным молоком.

Кабанов также дал совет, как планировать рацион на день: четверть белков, четверть жиров и две четверти растительных продуктов и клетчатки.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

