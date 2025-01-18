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Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?

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Спорт

Тренер студии фитбоксинга Ольга Липина объяснила, как питаться при высокоинтенсивных тренировках, чтобы похудеть, удержать форму и чувствовать себя бодрым.

Фрукты и сок
Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты и сок

Она советует разделить приемы пищи до и после занятия.

"До тренировки важно есть продукты с низким гликемическим индексом, они обеспечивают постепенное выделение энергии, а не скачки, которые могут привести к упадку сил. Есть стоит за час до тренировки", — цитирует ее "Чемпионат".

Она уточнила, что для перекуса перед тренировкой можно взять свеклу, и, конечно же, чашка кофе или чая отсрочит утомляемость.

После тренировки Липина советует сделать акцент на белке. Еще идеально подойдет не очень сладкий фрукт. Также можно выпить стакан молока.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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