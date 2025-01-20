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Слепой теннисист покорил мир тату: он стал первым незрячим мастером

1:21
Спорт

Российский теннисист стал первым в мире незрячим тату-мастером.

Тату-машинка
Фото: Openverse by tattooblogger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тату-машинка

Игорь Михайлов с детства видит мир мутно, но каждый день доказывает самому себе и всем окружающим, что возможно всё. Он закончил музыкальную школу, стал двукратным чемпионом страны по адаптивному теннису, журналистом, а теперь учится бить татуировки хендпоуком, пишет "Чемпионат".

"Когда я впервые услышал о "Слепом Бью", то сразу заинтересовался. Мне довелось около пяти лет проработать в различных СМИ, и на протяжении этого времени я активно освещал жизнь людей с нарушениями зрения. Я даже не знал, что существуют незрячие татуировщики", — рассказал Игорь.

Он добавил, что в процессе тренировок понял, что возможно всё.

Незрячий мастер в своём узконаправленном жанре может делать тату, которые по качеству ничем не будут уступать рисункам, выполненным зрячим человеком. Тату он бьет шрифтом Брайля.

"Естественно, китайских драконов бить я никогда не буду. Это утопия. Важно это осознавать и объективно оценивать свои силы. Чем глубже проникаешь в эту идею, тем больше становится понятно удивление, с которым приходится сталкиваться", — заключил Михайлов.

Уточнения

Татуиро́вка (разг. тату́, жарг. нако́лка, через фр. tаtоuеr, от таит. tаtаu) — процесс нанесения перманентного (стойкого, постоянного) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента; сами узоры на теле, сделанные таким способом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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