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Такого вы точно не видели по телевизору! Эти спортсмены сделали мир добрее и лучше

2:46
Спорт

Сегодня расскажем о самых благородных поступках среди мировых спортсменов.

Пловец
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пловец

Премия Пьера де Кубертена

Французского теннисиста Жана Боротра прозвали "мушкетёром" за поистине рыцарское поведение на корте и в обществе.

В 1963 году в поезде у него завязалась беседа с журналистами. Речь шла о том, что в спорте можно увидеть, как участники самых престижных соревнований совершают по отношению к своим соперникам поступки, достойные уважения и восхищения. И в разговоре у Жана как-то невольно вырвалась фраза "фэйр-плей" — "честная игра".

Затем в 1964 году в Париже благодаря усилиям Жана Боротра начал свою деятельность Международный комитет Фэйр-плей. Потом учреждена премия, названная в честь барона Пьера де Кубертена.

Эудженио Монти

Премию Пьера де Кубертена за честную игру первым получил итальянский бобслеист Эудженио Монти.

На Олимпийских играх он считался был из главных претендентов на золото. И его двойка была в двух шагах от победы. Перед решающим заездом у главных конкурентов — британцев — неожиданно сломался боб. В этот момент на помощь соперникам пришел Монти.

Он отдал им нужную деталь от своих саней. В итоге британская двойка бобслеистов выиграла Олимпиаду.

Алексей Немов

Первым среди российских спортсменов престижную награду за благородство получил гимнаст Алексей Немов. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах он считался одним из главных претендентов на золото. Однако всех разочаровало, что судьи поставили ему заведомо заниженные оценки.

Следующий гимнаст, который должен был выступать на Немовым, растерянно топтался на месте. Алексей нашёл в себе силы подавить горечь обиды на судей и дважды обратился к зрителям с просьбой успокоиться. Публика проводила знаменитого гимнаста аплодисментами.

Хана Драгоевич

В 2013 году хорватка Хана Драгоевич участвовала в парусной регате. Сначала хорватка рассчитывала на хороший результат. Однако во время гонки Хана увидела, что впереди идущая лодка накренилась и перевернулась.

Драгоевич остановила свою лодку и пришла на помощь участнику парусной регаты. Из-за этого судьи единогласным решением сняли ее с соревнований. Через некоторое время справедливость восторжествовала. В 2014 году девушка получила приз за благородство, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Пьер де Фреди́ барон де Куберте́н (фр. Pierre de Frédy, baron de Coubertin; 1 января 1863, Париж — 2 сентября 1937, Женева) — французский спортивный и общественный деятель, историк, педагог, литератор. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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