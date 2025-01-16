Йога со щенками: издевательство над животными или полезная практика?

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В последнее время стало модно ходить в кофе с котами или кроликами, заниматься йогой с козами и щенками. Но какая же от этого польза и кому? Константин Карапетьянц, ректор кинологического института рассказал Pravda. Ru, что думает по поводу такой практики.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Те, кто занимается организацией таких тренировок со щенками или взрослыми собаками, убеждают, что так человек лучше расслабляется во время тренировки, заряжается положительными эмоциями от общения с четвероногими. Однако наш эксперт уверен, что, для того, чтобы провести время с собакой, не обязательно идти на йогу, есть масса других способов.

Согласно информации с одного из сайтов студии йоги со щенками, животных берут на время занятий йогой у питомников и заводчиков и учат их социализации.

В Москве создатели одной из студий йоги со щенками призывают гостей проявлять внимание к их потребностям и сигналам. Строго запрещено держать щенков выше плеч или в любом положении, которое может вызвать дискомфорт или нанести потенциальный вред малышам.

"Новомодные штучки эти чисто развлекательные. Природу собаки не изменишь, а многие люди хотят сейчас сделать так, чтобы собака стала человеком. Она никогда человеком не станет. Сейчас нужно их в какую-то йогу затаскивать. Зачем? Развлекаловка дополнительная, маркетинговые ходы для тех, кто сдает залы. Ничего в них полезного по большому счету нет. За исключением того, что человек себя развлекает", — отметил эксперт.

Он добавил, что щенки от такого занятия особо не страдают, если это не доставляет им каких-то физических неудобств.

"Человек должен помнить, что у собаки есть определенные физиологические особенности. И если мы в них внедряемся нестандартно, то наверняка в этом пользы никакой не будет, это точно. Собака должна гулять, бегать, прыгать, преследовать, быть дисциплинированной", — подытожил Карапетьянц.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.



