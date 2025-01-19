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Стань стройным и спортивным: как не забросить тренировки?

1:12
Спорт

Бросить вредные привычки, ввести здоровый образ жизни и тренироваться — одновременно трудные и важные начинания для хорошего качества жизни. Как не забросить эти начинания, ответил тренер.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

"Наверняка каждый понимает, что заниматься спортом очень важно. Но не все делают этого. Причины могут быть разными — от нехватки времени до банальной лени. Однако если вы наконец захотели сделать тренировки частью своей жизни, то нужно подойти к этому решению осознанно", — цитирует тренера Михаила Прыгунова "Чемпионат".

Чтобы сохранить мотивацию для занятий спортом, нужно:

  1. Поставить перед собой достижимые цели.
  2. Следить за прогрессом, чтобы подбадривать себя.
  3. Придерживаться принципа разнообразия.
  4. Найти единомышленников. Социальный фактор сильно влияет на уровень мотивации.
  5. Благодарить себя за успехи. Не стоит быть к себе слишком строгим. Если вы пропустили тренировку из-за неважного самочувствия, не корите себя.
  6. Поймите причину потери мотивации. Попробуйте сменить тренера, другой вид активности, либо обратитесь к психологу.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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