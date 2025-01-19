Стань стройным и спортивным: как не забросить тренировки?

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Бросить вредные привычки, ввести здоровый образ жизни и тренироваться — одновременно трудные и важные начинания для хорошего качества жизни. Как не забросить эти начинания, ответил тренер.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

"Наверняка каждый понимает, что заниматься спортом очень важно. Но не все делают этого. Причины могут быть разными — от нехватки времени до банальной лени. Однако если вы наконец захотели сделать тренировки частью своей жизни, то нужно подойти к этому решению осознанно", — цитирует тренера Михаила Прыгунова "Чемпионат".

Чтобы сохранить мотивацию для занятий спортом, нужно:

Поставить перед собой достижимые цели. Следить за прогрессом, чтобы подбадривать себя. Придерживаться принципа разнообразия. Найти единомышленников. Социальный фактор сильно влияет на уровень мотивации. Благодарить себя за успехи. Не стоит быть к себе слишком строгим. Если вы пропустили тренировку из-за неважного самочувствия, не корите себя. Поймите причину потери мотивации. Попробуйте сменить тренера, другой вид активности, либо обратитесь к психологу.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

