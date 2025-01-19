Стань стройным и спортивным: как не забросить тренировки?

Бросить вредные привычки, ввести здоровый образ жизни и тренироваться — одновременно трудные и важные начинания для хорошего качества жизни. Как не забросить эти начинания, ответил тренер.
"Наверняка каждый понимает, что заниматься спортом очень важно. Но не все делают этого. Причины могут быть разными — от нехватки времени до банальной лени. Однако если вы наконец захотели сделать тренировки частью своей жизни, то нужно подойти к этому решению осознанно", — цитирует тренера Михаила Прыгунова "Чемпионат".
Чтобы сохранить мотивацию для занятий спортом, нужно:
Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
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