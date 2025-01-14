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Боль в бёдрах? Эти 5 упражнений уберут её раз и навсегда

1:50
Спорт

Если вы чувствуете напряжение или слабость в бёдрах, попробуйте тренировку, которая укрепит мышцы, улучшит осанку и повысит подвижность. Для неё понадобятся короткая эспандер-лента, лёгкая гиря или гантеля, устойчивая поверхность (например, коробка, диван или стул) и стена.

Тренировка в спортзале
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спортзале

Начните с приведения бедра с эспандером: наденьте ленту выше колен, лягте на бок, ноги прямые, одна на другой. Медленно поднимайте верхнюю ногу, удерживая ленту в натяжении, затем опустите. Повторите 6-8 раз на каждую сторону.

Следующим выполните подъём ноги с опорой: встаньте спиной к устойчивой поверхности, опираясь руками. Поднимите одну ногу перед собой, согнув в колене под углом 90 градусов, затем медленно опустите. Сделайте 6-8 повторений на каждую ногу.

Затем переходите к шагам с эспандером: наденьте ленту на голени, шагайте вперед, затем в сторону, сохраняя контроль над движением. Повторите по 6-8 шагов в каждом направлении.

Сгибание бедра у стены — эффективное упражнение для укрепления квадрицепсов и мышц бедра. Встаньте спиной к стене, опираясь на нее, и медленно поднимайте одну ногу, согнув колено к груди, затем опустите. Сделайте 6-8 повторений на каждую ногу.

Закончите тренировку выпадами с гирей. Держите гирю в одной руке, сделайте выпад вперед противоположной ногой, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 6-8 раз на каждую ногу, советует персональный тренер Эмма МакКэффри в беседе с fitandwell.

Уточнения

Ги́ря спортивный снаряд для силовых упражнений.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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