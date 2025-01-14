Боль в бёдрах? Эти 5 упражнений уберут её раз и навсегда

Если вы чувствуете напряжение или слабость в бёдрах, попробуйте тренировку, которая укрепит мышцы, улучшит осанку и повысит подвижность. Для неё понадобятся короткая эспандер-лента, лёгкая гиря или гантеля, устойчивая поверхность (например, коробка, диван или стул) и стена.
Начните с приведения бедра с эспандером: наденьте ленту выше колен, лягте на бок, ноги прямые, одна на другой. Медленно поднимайте верхнюю ногу, удерживая ленту в натяжении, затем опустите. Повторите 6-8 раз на каждую сторону.
Следующим выполните подъём ноги с опорой: встаньте спиной к устойчивой поверхности, опираясь руками. Поднимите одну ногу перед собой, согнув в колене под углом 90 градусов, затем медленно опустите. Сделайте 6-8 повторений на каждую ногу.
Затем переходите к шагам с эспандером: наденьте ленту на голени, шагайте вперед, затем в сторону, сохраняя контроль над движением. Повторите по 6-8 шагов в каждом направлении.
Сгибание бедра у стены — эффективное упражнение для укрепления квадрицепсов и мышц бедра. Встаньте спиной к стене, опираясь на нее, и медленно поднимайте одну ногу, согнув колено к груди, затем опустите. Сделайте 6-8 повторений на каждую ногу.
Закончите тренировку выпадами с гирей. Держите гирю в одной руке, сделайте выпад вперед противоположной ногой, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 6-8 раз на каждую ногу, советует персональный тренер Эмма МакКэффри в беседе с fitandwell.
Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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