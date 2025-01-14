Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка в выборе носков: она может стоить вам здоровья
Рецепт зимнего завтрака: полезная гранола за 30 минут
Декоративный кролик в доме: что нужно для счастья пушистика
Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов
Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков
Горит чек: простые решения для водителей
Бриллиантовый блеск: трендовая идея для ваших ногтей
Как кошки запоминают слова и команды
Три секрета для мгновенного успокоения: простые способы при панике и стрессе

Как избавиться от плохой осанки? Тренировки с гирями — это ответ врачей

1:44
Спорт

Современная жизнь в офисе часто сводится к бесконечным часам сидячей работы, которая негативно влияет на здоровье. Однако есть простое и эффективное средство, способное компенсировать последствия малоподвижного образа жизни — мах гирями.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Это упражнение не только улучшает осанку, устраняя напряжение в шее и спине, но и является мощным инструментом для тренировки всего тела.

Включив махи гирями в свою рутину, вы сможете укрепить основные группы мышц, повысить выносливость и улучшить координацию.

Основные преимуществ

Тренировка всего тела. Это упражнение задействует ягодицы, ноги, спину, плечи и корпус, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет комплексной нагрузки.

Улучшение осанки и предотвращение болей. Динамическое движение укрепляет мышцы, ответственные за поддержание правильной осанки.

Ещё один плюс — повышение мощности и спортивных результатов. Махи гирями развивают взрывную силу и активируют быстро сокращающиеся мышечные волокна. Динамика упражнения также поддерживает высокий пульс, способствуя эффективному расходу энергии.

Регулярное выполнение махов укрепляет руки, что полезно не только в спорте, но и в повседневной жизни, пишет Marieclaire.

Как выполнять

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, гиря перед вами.
  2. Наклонитесь вперед, держа спину прямой, и возьмитесь за гирю.
  3. Используя силу бедер, выполните мах, поднимая гирю на уровень груди.
  4. Повторяйте в умеренном темпе, концентрируясь на технике.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Красота и стиль
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Последние материалы
Как избавиться от плохой осанки? Тренировки с гирями — это ответ врачей
Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов
Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков
Горит чек: простые решения для водителей
Бриллиантовый блеск: трендовая идея для ваших ногтей
Как кошки запоминают слова и команды
Три секрета для мгновенного успокоения: простые способы при панике и стрессе
Внеземные организмы: жизнь на других планетах может быть совершенно другой
Правительство Испании намерено ограничить продажи домов иностранцам
Детокс после застолий: 4 привычки, которые вернут энергию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.