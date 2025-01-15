Девочка-богатырь: 8-летняя россиянка попала в Книгу рекордов России

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Восьмилетняя девочка из Перми попала в Книгу рекордов России. Она отжалась от пола 1510 раз и побила свой личный рекорд — 1501 раз без остановки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Лида ранее устанавливала рекорды России по отжиманиям на гвоздях и брусьях. А в марте прошлого года юная россиянка установила мировой рекорд: отжалась от пола 85 раз за 60 секунд, обогнав предыдущего лидера на 15 раз.

Спортсменку уже стали назвать "пермской девочкой-богатырем", пишет KP. RU.

Уточнения

Богатыри́ — герои былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера.

