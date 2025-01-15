Девочка-богатырь: 8-летняя россиянка попала в Книгу рекордов России

Восьмилетняя девочка из Перми попала в Книгу рекордов России. Она отжалась от пола 1510 раз и побила свой личный рекорд — 1501 раз без остановки.
Лида ранее устанавливала рекорды России по отжиманиям на гвоздях и брусьях. А в марте прошлого года юная россиянка установила мировой рекорд: отжалась от пола 85 раз за 60 секунд, обогнав предыдущего лидера на 15 раз.
Спортсменку уже стали назвать "пермской девочкой-богатырем", пишет KP. RU.
Богатыри́ — герои былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера.
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