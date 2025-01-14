Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полная или частичная замена масла: что выбрать для вашей коробки передач
На Дальневосточной железной дороге нарастили погрузку
Как вырастить сладкую дыню: секреты опытных дачников
Фильтрованный кофе или по-турецки: что полезнее для вашего сердца
Череп из Эфеса: как генетика разрушила легенду
Тропический рай без толп туристов: открываем Плайя-Бисанс
Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха
Почему одни шимпанзе лучше других орудуют инструментами
Удобство и стиль: что надеть с широкими джинсами зимой

Этот тренажёр №1 для убийственного кардио

1:20
Спорт

Время в тренажёрном зале — бесценный ресурс, и важно использовать его с максимальной эффективностью. Если вы хотите сделать кардио тренировку по-настоящему мощной и полезной для всего тела, гребной тренажёр — ваш выбор номер один.

Тренажерный зал
Фото: wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажерный зал

Этот тренажер задействует основные группы мышц — ноги, спину, руки, плечи и мышцы кора — в сочетании с кардио нагрузкой, которая повышает выносливость и сжигает калории. Благодаря низкой ударной нагрузке, гребля подходит для любого уровня физической подготовки и особенно полезна для людей, испытывающих дискомфорт в суставах.

Ключевые преимущества

Сила и выносливость. Каждое движение укрепляет мышцы и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Калорийный расход: задействование всего тела делает греблю отличным способом быстро избавиться от лишних калорий.

Щадящее воздействие на суставы. Идеально для тех, кто ищет эффективные, но мягкие тренировки.
Для наилучшего результата комбинируйте греблю с другими упражнениями и следите за техникой выполнения.

Добавьте гребной тренажер в свою рутину, и ваш прогресс станет заметен уже через несколько недель, пишет Eatthis.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей Аудио 
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Экономика и бизнес
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии Аудио 
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Шоу-бизнес
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Последние материалы
Полная или частичная замена масла: что выбрать для вашей коробки передач
На Дальневосточной железной дороге нарастили погрузку
Как вырастить сладкую дыню: секреты опытных дачников
Фильтрованный кофе или по-турецки: что полезнее для вашего сердца
Череп из Эфеса: как генетика разрушила легенду
Тропический рай без толп туристов: открываем Плайя-Бисанс
Этот тренажёр №1 для убийственного кардио
Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха
Почему одни шимпанзе лучше других орудуют инструментами
Удобство и стиль: что надеть с широкими джинсами зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.