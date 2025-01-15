Топ-4 самых больших футбольных стадионов мира

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Сегодня мы расскажем о четырех самых больших футбольных стадионах в мире, которые во время спортивных мероприятий похожи на гигантские гудящие котлы, содрогающиеся от рёва трибун.

Фото: сommons.wikimedia.org by Markus Unger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сантьяго Бернабеу

Стадион Первого мая, КНДР

Вместимость: 150 000 зрителей.

Располагается в Пхеньяне, на песчаном острове Ныннадо. Этот самый большой стадион в мире был открыт 1 мая 1989 года, чтобы принять гостей и участников XIII фестиваля молодёжи и студентов. Сейчас его используют для проведения домашних матчей сборной КНДР, но самым главным событием каждого года становится праздник Ариран — массовое художественно-спортивное представление, которое в 2007 году вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Стадион "Мельбурн Крикет Граунд", Австралия

Вместимость: 100 024 зрителя.

Он находится в Олимпийском парке Мельбурна. Стадион открыли в 1853–1854 годах, тогда он представлял собой площадку для популярной среди австралийцев командной игры — крикет. В 1956 году там проводили Летние Олимпийские игры.

Стадион "Камп Ноу", Испания

Вместимость: 99 457 зрителей.

Этот стадион Испании находится в центральной части Барселоны. Он открылся 24 сентября 1957 года. Здесь 13 июня 1982 года прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу, одним из почётных гостей был Папа Римский Иоанн Павел II.

Стадион "Соккер Сити", ЮАР

Вместимость: 94 736 зрителей.

Он находится в юго-западной части Йоханнесбурга — Соуэто. Его открыли в 1989 году.11 июля на его арене состоялся финальный матч между сборными Нидерландов и Испании.

Уточнения

Стадио́н — один из видов сооружений для спортивных целей.

