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Спорт аристократов: топ-5 фильмов о гольфе

2:38
Спорт

Если вы хотите приобщиться к спорту аристократов, вам точно нужно посмотреть эти пять лучших фильмов о гольфе.

Майкл Джордан
Фото: www.flickr.com by shgmom56, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майкл Джордан

Этот вид спорта находится в десятке самых дорогих, не каждый может позволить себе обучение и занятия. Ранее гольф считался увлечением только аристократов и очень обеспеченных людей. Сейчас появляется всё больше искусственных спецплощадок, где можно поиграть по приемлемым ценам.

"Игра джентльменов", США, 2023 год

Фильм снят по роману Умберто Дж. Гарсии "Чудо Мустанга". В 1956 году Джей Би переезжает с семьёй в небольшой городок. Несмотря на приличный заработок и хорошую должность, мужчину не принимают в элитный гольф-клуб из-за цвета кожи и расовой принадлежности его супруги-мексиканки. В итоге он вместе с пятёркой молодых мексиканцев — работников того самого крутого клуба — свою гольф-команду.

"Легенда Багера Ванса", США, 2000 год

Главный герой Джуну в молодости был блестящим игроком в гольф в родном городке. Но сейчас он разочаровавшийся в жизни ветеран войны, который ищет утешение на дне бутылки. Однажды Джуну встречает загадочного Багера Ванса (Уилл Смит), который обещает раскрыть мужчине секреты мастерства игры и подготовить его к чемпионату.

"Как научиться плохо играть в гольф", США, 1994 год

Лесли Нильсен записал целую серию пародийных обучающих игре в гольф видео, где в полной мере проявил свой блестящий комедийный талант. В каждом видеоуроке актёр буквально сводит с ума своего соперника — выдумывает правила, штрафы, даёт ненужные советы, в общем, отвлекает как может.

"Честь Тома", США, Великобритания, 2016 год

Фильм о противостоянии двух знаменитых шотландских гольфистов, оставивших в мировой истории спорта значительный след — отца и сына. Успехи сына затмили успехи отца, все привело к разрушению родственных отношений и трагедии, пишет "Чемпионат".

"Жестяной кубок", США, 1996 год

Рой МакАвой по прозвищу Жестяной кубок в прошлом мог стать звездой гольфа. Но вредные привычки привели его к тому, что он стал подрабатывать частным тренером у богатеев. Случайная встреча с бывшей любовью побуждает Роя вернуться к карьере игрока.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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