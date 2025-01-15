Спорт аристократов: топ-5 фильмов о гольфе

Если вы хотите приобщиться к спорту аристократов, вам точно нужно посмотреть эти пять лучших фильмов о гольфе.
Этот вид спорта находится в десятке самых дорогих, не каждый может позволить себе обучение и занятия. Ранее гольф считался увлечением только аристократов и очень обеспеченных людей. Сейчас появляется всё больше искусственных спецплощадок, где можно поиграть по приемлемым ценам.
Фильм снят по роману Умберто Дж. Гарсии "Чудо Мустанга". В 1956 году Джей Би переезжает с семьёй в небольшой городок. Несмотря на приличный заработок и хорошую должность, мужчину не принимают в элитный гольф-клуб из-за цвета кожи и расовой принадлежности его супруги-мексиканки. В итоге он вместе с пятёркой молодых мексиканцев — работников того самого крутого клуба — свою гольф-команду.
Главный герой Джуну в молодости был блестящим игроком в гольф в родном городке. Но сейчас он разочаровавшийся в жизни ветеран войны, который ищет утешение на дне бутылки. Однажды Джуну встречает загадочного Багера Ванса (Уилл Смит), который обещает раскрыть мужчине секреты мастерства игры и подготовить его к чемпионату.
Лесли Нильсен записал целую серию пародийных обучающих игре в гольф видео, где в полной мере проявил свой блестящий комедийный талант. В каждом видеоуроке актёр буквально сводит с ума своего соперника — выдумывает правила, штрафы, даёт ненужные советы, в общем, отвлекает как может.
Фильм о противостоянии двух знаменитых шотландских гольфистов, оставивших в мировой истории спорта значительный след — отца и сына. Успехи сына затмили успехи отца, все привело к разрушению родственных отношений и трагедии, пишет "Чемпионат".
Рой МакАвой по прозвищу Жестяной кубок в прошлом мог стать звездой гольфа. Но вредные привычки привели его к тому, что он стал подрабатывать частным тренером у богатеев. Случайная встреча с бывшей любовью побуждает Роя вернуться к карьере игрока.
Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.