Российская фигуристка Александра Трусова, ныне известная как Александра Игнатова, не приняла участие в шоу в Баку и больше не выполняет прыжки в своих выступлениях.
Сообщается, что причина такого решения фигуристки — скорое рождение ребенка. По информации от "Спорт-Экспресса", эту информацию подтвердили три независимых источника.
Ранее Игнатова не включала свои фирменные прыжки в программы шоу, включая выступление в Москве. Кроме того, она не появилась на шоу Евгения Плющенко, где её заменила Алена Косторная. Официально это объяснили "медицинскими показаниями".
В августе Александра вышла замуж за вице-чемпиона России Макара Игнатова. В начале сезона она участвовала в контрольных прокатах сборной России, где обсуждалось её возможное возвращение в спорт. Однако позже Трусова намекнула, что не планирует выступать на соревнованиях.
Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.