Почему Трусова отказалась от прыжков в своих выступлениях: подробности личной жизни фигуристки

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Российская фигуристка Александра Трусова, ныне известная как Александра Игнатова, не приняла участие в шоу в Баку и больше не выполняет прыжки в своих выступлениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александра Трусова

Сообщается, что причина такого решения фигуристки — скорое рождение ребенка. По информации от "Спорт-Экспресса", эту информацию подтвердили три независимых источника.

Ранее Игнатова не включала свои фирменные прыжки в программы шоу, включая выступление в Москве. Кроме того, она не появилась на шоу Евгения Плющенко, где её заменила Алена Косторная. Официально это объяснили "медицинскими показаниями".

В августе Александра вышла замуж за вице-чемпиона России Макара Игнатова. В начале сезона она участвовала в контрольных прокатах сборной России, где обсуждалось её возможное возвращение в спорт. Однако позже Трусова намекнула, что не планирует выступать на соревнованиях.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

