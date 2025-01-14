Абаскаль признался, что хочет помогать готовить россиян к возвращению на еврокубки

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Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказал своё мнение о текущей ситуации с изоляцией российских команд.

Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду на возвращение российского футбола на международную арену уже в 2025 году.

Абаскаль признался, что тоже надеется возвращение российских спортсменов. Он напомнил, что каждая трудность — это возможность для роста.

"Если нельзя играть за границей, значит, нужно развиваться в пределах своей страны. Чтобы быть максимально подготовленными, когда еврокубки вернутся. Я хотел бы стать частью процесса, вносить свой вклад", — сказал Абаскаль в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Специалист вспомнил о молодых игроках, которые были в его команде: Пруцеве, Денисове, Хлусевиче, Литвинове, Игнатове и Зорине. Он добавил, что его цель была в том, чтобы дать им возможность расти и показать всему миру, на что способны эти игроки. Несмотря на изоляцию, команда усердно работала, чтобы стать сильнее, подчеркнул Абаскаль.

Напомним, что российские футбольные клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

Уточнения

Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.

