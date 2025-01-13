Фьюри опять ушёл из спорта: боксёр сообщил о завершении карьеры

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боксёр из Англии Тайсон Фьюри опять ушел из спорта. Он заявил, что завершил карьеру боксера.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

Фьюри ранее два раза уже объявлял о завершении карьеры в 2016-м году. Это произошло после сдачи положительной пробы на кокаин, и в 2022-м, когда Тайсон выиграл британца Диллиана Уайта.

На счету Фьюри 37 боев, где он 34 раза выиграл, 1 завершил вничью и еще в 2 проиграл, сообщает РБК Спорт.