Спортсмены, которые еще этим летом получили медали на Олимпиаде в Париже, начали массово возвращать награды. Дело в том, что они оказались бракованными.
Ещё в декабре 2024 года американский скейтбордист Найджа Хьюстон опубликовал фото своей испорченной бронзовой медали со словами "как будто прошла войну", на ней появились сколы и ржавчина. Теперь и другие спортсмены публикуют в соцсетях бракованные награды, кто-то из них даже пошутил, что медаль похожа больше на Париж 1924, чем на Париж 2024.
Организаторы обещают заменить заржавевшие медали. В эти медали, кстати, обещали добавить фрагменты переработанного железа из Эйфелевой башни. Возможно, это и послужило причиной того, что они начали ржаветь, пишет KP. RU.
Меда́ль (через фр. médaille, от лат. metallum — «металл») — особый знак, выпускаемый в память о каком-либо событии, по случаю юбилейных дат и прочим, награда за военные заслуги, трудовые отличия, достижения в области науки, техники, культуры, спорта, успехи в учёбе и другом.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.