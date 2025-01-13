Французы опять опозорились: более 100 медалей Олимпиады в Париже оказались бракованными

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортсмены, которые еще этим летом получили медали на Олимпиаде в Париже, начали массово возвращать награды. Дело в том, что они оказались бракованными.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олимпиада-2024

Ещё в декабре 2024 года американский скейтбордист Найджа Хьюстон опубликовал фото своей испорченной бронзовой медали со словами "как будто прошла войну", на ней появились сколы и ржавчина. Теперь и другие спортсмены публикуют в соцсетях бракованные награды, кто-то из них даже пошутил, что медаль похожа больше на Париж 1924, чем на Париж 2024.

Организаторы обещают заменить заржавевшие медали. В эти медали, кстати, обещали добавить фрагменты переработанного железа из Эйфелевой башни. Возможно, это и послужило причиной того, что они начали ржаветь, пишет KP. RU.

Уточнения

Меда́ль (через фр. médaille, от лат. metallum — «металл») — особый знак, выпускаемый в память о каком-либо событии, по случаю юбилейных дат и прочим, награда за военные заслуги, трудовые отличия, достижения в области науки, техники, культуры, спорта, успехи в учёбе и другом.

