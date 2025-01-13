Более 7500 юных горнолыжников и сноубордистов приняли участие в соревнованиях Роза Хутор на детский кубок Хуторенок

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На курорте "Роза Хутор" прошли первые в этом году зимние детские старты.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Детские соревнования Хуторенок на курорте Роза Хутор

Детские любительские состязания на кубок "Хуторенок" проводятся на курорте с 2016 года. За это время в них поучаствовали более 7, 5 тысяч маленьких любителей горнолыжного отдыха. В этом году первые старты прошли в минувшие выходные. Почти сто детей вышли на соревнования и показали свое мастерство владения горными лыжами и сноубордом.

Традиционные состязания будут проходить в зимнем сезоне 2025 года каждую субботу вплоть до 29 марта, отмена возможна по погодным условиям. Принять участие в заездах может любой ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, который умеет кататься по "зеленым" легким склонам. Во время стартов юные сноубордисты и лыжники покоряют специальную трассу, совершая повороты и объезжая спортивные флаги при замере времени. Каждый участник независимо от результата получает диплом и стартовую манишку на память, а, принявшие участие в трех и более этапах и показавшие лучшие результаты сезона в каждой возрастной группе, становятся обладателями кубка "Хуторенок". Соревнования проходят на трассе "Ювента" в Горной Олимпийской деревне, на высоте 1100 метров над уровнем моря. Особое внимание уделяется безопасности участников, все они должны быть в шлемах и другой защите, а заезды проводятся под контролем опытных судей.

— "Роза Хутор" является семейным курортом. Главная задача соревнований кубка "Хуторенок" — привлечь детей к занятиям спортом, привить им любовь к активному и здоровому образу жизни, а также воспитать культуру катания у подрастающего поколения. Мы рады, что такие старты каждый год привлекают все больше участников. Они оказались настолько популярными, что получили и летнюю версию, — отмечают на курорте "Роза Хутор".

Помимо детских соревнований кубка "Хуторенок" курорт обеспечивает все возможности для юных покорителей склонов. Специалисты "Роза Хутор" первыми в России прошли сертификацию Национальной Лиги инструкторов для обучения детей. На курорте открыт детский горнолыжный клуб "Егорка", который предлагает различные программы обучения катанию начиная с трех лет. Первые навыки ребята получают на специально оборудованном детском склоне под присмотром опытных наставников. Курорт также предоставляет возможность безвозмездного пользования инфраструктурой представителям сочинской спортивной школы по зимним видам спорта.