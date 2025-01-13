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Более 7500 юных горнолыжников и сноубордистов приняли участие в соревнованиях Роза Хутор на детский кубок Хуторенок

2:48
Спорт

На курорте "Роза Хутор" прошли первые в этом году зимние детские старты.

Детские соревнования Хуторенок на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Детские соревнования Хуторенок на курорте Роза Хутор

Детские любительские состязания на кубок "Хуторенок" проводятся на курорте с 2016 года. За это время в них поучаствовали более 7, 5 тысяч маленьких любителей горнолыжного отдыха. В этом году первые старты прошли в минувшие выходные. Почти сто детей вышли на соревнования и показали свое мастерство владения горными лыжами и сноубордом.

Традиционные состязания будут проходить в зимнем сезоне 2025 года каждую субботу вплоть до 29 марта, отмена возможна по погодным условиям. Принять участие в заездах может любой ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, который умеет кататься по "зеленым" легким склонам. Во время стартов юные сноубордисты и лыжники покоряют специальную трассу, совершая повороты и объезжая спортивные флаги при замере времени. Каждый участник независимо от результата получает диплом и стартовую манишку на память, а, принявшие участие в трех и более этапах и показавшие лучшие результаты сезона в каждой возрастной группе, становятся обладателями кубка "Хуторенок". Соревнования проходят на трассе "Ювента" в Горной Олимпийской деревне, на высоте 1100 метров над уровнем моря. Особое внимание уделяется безопасности участников, все они должны быть в шлемах и другой защите, а заезды проводятся под контролем опытных судей.

— "Роза Хутор" является семейным курортом. Главная задача соревнований кубка "Хуторенок" — привлечь детей к занятиям спортом, привить им любовь к активному и здоровому образу жизни, а также воспитать культуру катания у подрастающего поколения. Мы рады, что такие старты каждый год привлекают все больше участников. Они оказались настолько популярными, что получили и летнюю версию, — отмечают на курорте "Роза Хутор".

Помимо детских соревнований кубка "Хуторенок" курорт обеспечивает все возможности для юных покорителей склонов. Специалисты "Роза Хутор" первыми в России прошли сертификацию Национальной Лиги инструкторов для обучения детей. На курорте открыт детский горнолыжный клуб "Егорка", который предлагает различные программы обучения катанию начиная с трех лет. Первые навыки ребята получают на специально оборудованном детском склоне под присмотром опытных наставников. Курорт также предоставляет возможность безвозмездного пользования инфраструктурой представителям сочинской спортивной школы по зимним видам спорта.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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