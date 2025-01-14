Как эффективно сжечь калории: всё о популярном методе 25-7-2

Метод 25-7-2 стремительно набирает популярность среди желающих похудеть. Суть метода заключается в использовании тренажёра Stairmaster: необходимо заниматься по 25 минут на уровне интенсивности 7 дважды в неделю.
Для начинающих рекомендуется начинать с меньшей интенсивности или сокращённого времени тренировки, постепенно увеличивая нагрузку по мере адаптации организма. Многие тренажёры предлагают предустановленные программы; экспериментируя с ними, можно разнообразить тренировки и поддерживать мотивацию.
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.