Как эффективно сжечь калории: всё о популярном методе 25-7-2

Метод 25-7-2 стремительно набирает популярность среди желающих похудеть. Суть метода заключается в использовании тренажёра Stairmaster: необходимо заниматься по 25 минут на уровне интенсивности 7 дважды в неделю.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Преимущества метода 25-7-2

Эффективное сжигание калорий: Подъём по ступеням требует больше усилий, чем ходьба по ровной поверхности, что способствует увеличению расхода калорий.

Улучшение сердечно-сосудистой системы: Регулярные тренировки на Stairmaster укрепляют сердце и лёгкие, снижая риск гипертонии и повышенного уровня холестерина.

Укрепление мышц нижней части тела: Во время подъёма активно работают ягодицы, бёдра и икры, что способствует их укреплению.

Повышение плотности костной ткани: Нагрузка при подъёме по ступеням способствует укреплению костей и снижает риск остеопороза.

Щадящее воздействие на суставы: В отличие от бега, тренировки на Stairmaster оказывают меньшее давление на суставы, что делает их подходящими для людей с чувствительными суставами.

Для начинающих рекомендуется начинать с меньшей интенсивности или сокращённого времени тренировки, постепенно увеличивая нагрузку по мере адаптации организма. Многие тренажёры предлагают предустановленные программы; экспериментируя с ними, можно разнообразить тренировки и поддерживать мотивацию.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

