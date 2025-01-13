Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Неоколониализм поднимает голову — в России отреагировали на возможный контингент на Украине
Как не переедать в течение дня
Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце
Галактический союз: ночной небосвод в ожидании парада планет
Из депрессии в долги — гадалка развела доверчивую девушку на 9 миллионов
Как не испортить кухонные принадлежности: 7 предметов, которые нельзя мыть
Избавляемся от муравьёв: три растения, которые сделают ваш сад безопасным
Попробуйте этот рецепт том-яма и удивите своих гостей

Как одно упражнение подтягивает пресс и улучшает баланс за неделю

1:53
Спорт

Скручивания в положении "русский твист" могут показаться простым упражнением, но регулярные тренировки способны значительно укрепить мышцы кора и пресса. Один энтузиаст решил проверить, как ежедневное выполнение 70 повторений за неделю отразится на его теле. Эксперимент оказался не таким лёгким, как он предполагал.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

Что такое русские твисты

Это упражнение направлено на проработку косых мышц живота и кора. Для выполнения необходимо сесть на пол, приподнять ноги, удерживая равновесие, и вращать корпус, касаясь пола руками с разных сторон.

Первые дни: трудности адаптации

На старте эксперимента 70 твистов оказались неожиданно сложной задачей. Мышцы быстро уставали, а напряжение в прессе и боках давало о себе знать уже через несколько часов после тренировки.

Середина недели: прогресс и дискомфорт

На третий день движения стали даваться легче, но жжение в косых мышцах не исчезло. Выполнение упражнений требовало сосредоточенности и соблюдения техники. Растяжка после каждой тренировки помогала снять часть напряжения и избежать дискомфорта в спине.

Конец эксперимента: заметные изменения

К седьмому дню энтузиаст отметил, что мышцы кора стали заметно крепче, а пресс подтянулся. Увеличилась выносливость, а само упражнение стало выполняться быстрее и увереннее.

Русские твисты — отличное упражнение для тех, кто хочет укрепить мышцы пресса и улучшить баланс. Регулярная практика даже в небольших объёмах даёт ощутимый результат. Для начинающих важно начинать с меньшего количества повторений, чтобы избежать травм и неправильной техники.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Домашний чудо-крем от морщин, который не уступает дорогим аналогам
Красота и стиль
Домашний чудо-крем от морщин, который не уступает дорогим аналогам Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Рецепт полезного ужина из киноа с овощами и креветками
Секретная формула для выносливости: добавки которые ускоряют восстановление
Чудо сад: сотрудник ФСБ задержан за выращивание конопли у друга
Почему интеллект чаще передаётся от матери? Учёные нашли ответ
Отзыв кормов для животных: сальмонелла угрожает питомцам
Эти сорта моркови удивят вас своей сочностью и вкусом
Борьба с контрабандой или унижение? Таможенники требует от туристов примерки белья
Вещи в багажнике, которые стоит оставить дома
От безобидного чиха до серьёзных проблем: что знать владельцам кошек
Россиянам назвали лучшие места для отдыха на юге Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.