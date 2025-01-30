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Эти упражнения подтянут вашу кожу: всего несколько минут в день

2:01
Спорт

Дряблость кожи на руках — проблема, знакомая многим. Она может возникнуть из-за возрастных изменений, недостатка физической активности или резкой потери веса. Но есть отличное решение! Упражнения помогут подтянуть кожу и вернуть рукам ухоженный вид.

Девушка в спортивном белье
Фото: Freepik by rawpixel.com
Девушка в спортивном белье

Почему дряблость кожи возникает

С возрастом коллаген и эластин, ответственные за упругость кожи, вырабатываются в меньших количествах. Это приводит к потере тонуса и появлению дряблости. Слишком строгие диеты также могут сказаться на состоянии кожи, так как они не обеспечивают организм всеми необходимыми веществами.

Как вернуть упругость коже

  • Упражнения с гантелями: они отлично укрепляют мышцы и улучшают кровообращение. Начните с легких гантелей, выполняйте упражнения на бицепс и трицепс.
  • Отжимания: это простое, но эффективное упражнение помогает укрепить руки и плечи. Начните с небольшого количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку.
  • Планка: это упражнение не только укрепляет руки, но и тренирует весь корпус. Держите планку 30 секунд и увеличивайте время с каждой тренировкой.
  • Круговые движения руками: простое упражнение, которое можно выполнять в любом месте. Помогает улучшить кровообращение и расслабить мышцы.

Полезные советы

  • Регулярность: выполняйте упражнения 3-4 раза в неделю для достижения видимого результата.
  • Увлажнение: не забывайте о кремах и маслах для рук, они помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии.
  • Правильное питание: обратите внимание на свой рацион, добавив в него больше овощей, фруктов и белковых продуктов.

Не бойтесь уделять внимание своим рукам! Простые упражнения и уход помогут сохранить их молодость и красоту. Начните тренироваться прямо сейчас!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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