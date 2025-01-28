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Планка на локтях: простое упражнение для комплексной тренировки

2:04
Спорт

Вы знали, что планка на локтях может стать вашим секретным оружием в борьбе за крепкий и рельефный пресс? Это простое, но эффективное упражнение завоевало популярность среди любителей фитнеса и профессиональных атлетов. Но действительно ли планка приносит ожидаемые результаты? Давайте разберемся.

Упражнение планка
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Упражнение планка

Что такое планка на локтях

Планка на локтях — это статическое упражнение, при котором ваше тело находится в прямой линии, опираясь на предплечья и носки ног. Оно требует активной работы всего кора, что делает его идеальным для укрепления мышц живота, спины и плеч.

Польза планки

  1. Укрепление мышц: упражнение активно задействует глубокие мышцы кора, что способствует их укреплению и стабилизации.
  2. Коррекция осанки: регулярное выполнение планки помогает улучшить осанку и снизить риск травм спины.
  3. Сжигание калорий: несмотря на статичное положение, планка сжигает калории и способствует улучшению обмена веществ.
  4. Развитие выносливости: постоянная практика планки повышает общую физическую выносливость.

Как правильно выполнять планку на локтях

  • Лягте на пол, опираясь на предплечья и носки ног.
  • Держите тело в прямой линии от головы до пят.
  • Сожмите мышцы живота и ягодиц.
  • Держите положение как можно дольше, не допуская провисания или поднятия таза.

Советы для начинающих

  • Начните с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время.
  • Не забывайте о дыхании — оно должно быть ровным и спокойным.
  • Для разнообразия можно добавить вращения или подъемы ног.

Планка на локтях — это универсальное упражнение, которое подходит как новичкам, так и опытным атлетам. Она помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и сжигать калории. Если вы хотите достичь желаемых результатов, включите планку в свою тренировочную программу.

Уточнения

Локоть или локтевой сустав — сочленение между плечом и предплечьем.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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