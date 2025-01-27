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Как спасти себя от мышечной боли после тренировок: советы и методы

1:46
Спорт

После интенсивной тренировки многие сталкиваются с мышечными болями. Но не стоит отчаиваться — существуют эффективные средства, которые помогут облегчить дискомфорт и восстановить здоровье мышц.

Растяжка спину
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Растяжка спину

Почему болят мышцы

Боль в мышцах, возникающая после физических нагрузок, чаще всего связана с микротравмами мышечных волокон. Это явление, известное как отсроченная мышечная болезненность (DOMS), может возникать через 24-48 часов после тренировки. Чтобы ускорить процесс восстановления, важно правильно подойти к выбору средств для облегчения боли.

Эффективные методы для облегчения боли

  1. Лёгкая активность. Умеренные нагрузки, такие как прогулка или растяжка, помогут увеличить кровообращение и уменьшить болезненность.
  2. Контрастный душ. Чередование горячей и холодной воды стимулирует кровоток, что способствует быстрейшему восстановлению.
  3. Массаж. Лёгкий массаж улучшает циркуляцию крови и помогает расслабить напряжённые мышцы.
  4. Специальные мази и гели. Использование обезболивающих и противовоспалительных средств местного действия может значительно снизить болевые ощущения.

Употребление пищи и жидкости

После тренировки важно правильно восстановить водный баланс. Питье воды или изотонических напитков поможет восполнить потерянную жидкость и минералы. Питательная пища, богатая белками и углеводами, ускорит восстановление мышц.

Боль в мышцах — это нормально, и с ней можно справиться. Используйте эти методы, чтобы ускорить восстановление и вернуться к тренировкам с новой энергией.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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