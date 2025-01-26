Как предотвратить варикоз: упражнения, которые помогают

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Варикоз — проблема, которая затрагивает многих, но справиться с ней возможно. Гимнастика для вен нижних конечностей помогает снять напряжение, улучшить кровообращение и предотвратить развитие болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Танец

Почему важны упражнения при варикозе

При варикозе кровь застаивается в венах, что вызывает тяжесть и отёки. Регулярные упражнения активизируют работу мышечно-венозной помпы, улучшают отток крови и снижают нагрузку на сосуды.

Какие упражнения выбрать

"Велосипед". Лежа на спине, поднимите ноги и имитируйте вращение педалей. Это упражнение помогает ускорить кровоток в ногах.

Перекаты с пятки на носок. Выполняются стоя, отлично стимулируют кровообращение.

Подъёмы ног. Лягте на спину, поднимайте и опускайте ноги, удерживая их в воздухе несколько секунд.

Эти упражнения следует выполнять плавно и без рывков. Начинайте с нескольких повторений, постепенно увеличивая их количество.

Советы для занятий

Занимайтесь ежедневно по 15-20 минут.

Не забывайте носить компрессионное бельё во время тренировок, если это рекомендовано врачом.

Избегайте упражнений с высокой нагрузкой на ноги, например, приседаний с весом.

Важность правильного подхода

Гимнастика при варикозе — это не замена лечения, а его важная часть. Упражнения снимают симптомы, но для эффективной борьбы с заболеванием требуется комплексный подход, включая медицинские рекомендации и корректировку образа жизни.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

