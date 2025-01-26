Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от цыпок на руках: эффективные рекомендации косметологов
Эти 3 факта о кефире удивят даже самых опытных любителей молочных продуктов
Какие стандарты разработали в России для pet-friendly отелей
Рейтинг китайских автомобилей с пробегом: топ-5 брендов
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу
Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов
Пустоцветы у огурцов: почему они возникают и как с этим бороться?

Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость

1:40
Спорт

Хотите похудеть, не истощая себя бегом или силовыми тренировками? Пилатес может стать идеальным решением. Этот метод не только помогает сбросить вес, но и улучшает осанку, гибкость и укрепляет мышцы.

Девушка занимается пилатесом
Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка занимается пилатесом

Почему пилатес помогает похудеть

В основе пилатеса — медленные, контролируемые движения, которые вовлекают в работу глубинные мышцы тела. Такие тренировки ускоряют метаболизм, укрепляют корпус и формируют стройный силуэт.

Примерно за час занятия можно сжечь до 400 калорий, если сочетать упражнения с активным ритмом и правильной техникой.

Преимущества пилатеса

  • Укрепляет мышцы без чрезмерного объема.
  • Развивает гибкость и улучшает координацию.
  • Снимает напряжение и стресс.
  • Подходит для людей любого возраста и уровня подготовки.

Как заниматься пилатесом для похудения

  • Регулярность — ключ к успеху. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю по 40-60 минут.
  • Обратите внимание на технику. Неправильное выполнение упражнений может снизить эффективность занятий.
  • Сочетайте с питанием. Даже идеальные тренировки не дадут результата без сбалансированной диеты.

Эффективные упражнения

  • Сотня. Лягте на спину, приподнимите ноги и плечи, выполняя махи руками.
  • Мостик. Лежа на спине, поднимайте таз, напрягая ягодицы и мышцы спины.
  • Планка. Классическое упражнение для укрепления корпуса.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Авто
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд Аудио 
Возвращённые активы: 10 миллионов долларов снова в казне
Экономика и бизнес
Возвращённые активы: 10 миллионов долларов снова в казне Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Последние материалы
Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу
Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов
Эквадорские бананы заменят российскими: проект стартует в 2025 году
Пустоцветы у огурцов: почему они возникают и как с этим бороться?
49 лет аренды: США получат землю для строительства консульства в Казахстане
Как сделать дом комфортным и стильным с помощью этих цветов
Конец эры Blu-ray: что мы теряем?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.