Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
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Хотите похудеть, не истощая себя бегом или силовыми тренировками? Пилатес может стать идеальным решением. Этот метод не только помогает сбросить вес, но и улучшает осанку, гибкость и укрепляет мышцы.
Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка занимается пилатесом
Почему пилатес помогает похудеть
В основе пилатеса — медленные, контролируемые движения, которые вовлекают в работу глубинные мышцы тела. Такие тренировки ускоряют метаболизм, укрепляют корпус и формируют стройный силуэт.
Примерно за час занятия можно сжечь до 400 калорий, если сочетать упражнения с активным ритмом и правильной техникой.
Преимущества пилатеса
- Укрепляет мышцы без чрезмерного объема.
- Развивает гибкость и улучшает координацию.
- Снимает напряжение и стресс.
- Подходит для людей любого возраста и уровня подготовки.
Как заниматься пилатесом для похудения
- Регулярность — ключ к успеху. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю по 40-60 минут.
- Обратите внимание на технику. Неправильное выполнение упражнений может снизить эффективность занятий.
- Сочетайте с питанием. Даже идеальные тренировки не дадут результата без сбалансированной диеты.
Эффективные упражнения
- Сотня. Лягте на спину, приподнимите ноги и плечи, выполняя махи руками.
- Мостик. Лежа на спине, поднимайте таз, напрягая ягодицы и мышцы спины.
- Планка. Классическое упражнение для укрепления корпуса.
Уточнения
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру