Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотите похудеть, не истощая себя бегом или силовыми тренировками? Пилатес может стать идеальным решением. Этот метод не только помогает сбросить вес, но и улучшает осанку, гибкость и укрепляет мышцы.

Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка занимается пилатесом

Почему пилатес помогает похудеть

В основе пилатеса — медленные, контролируемые движения, которые вовлекают в работу глубинные мышцы тела. Такие тренировки ускоряют метаболизм, укрепляют корпус и формируют стройный силуэт.

Примерно за час занятия можно сжечь до 400 калорий, если сочетать упражнения с активным ритмом и правильной техникой.

Преимущества пилатеса

Укрепляет мышцы без чрезмерного объема.

Развивает гибкость и улучшает координацию.

Снимает напряжение и стресс.

Подходит для людей любого возраста и уровня подготовки.

Как заниматься пилатесом для похудения

Регулярность — ключ к успеху. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю по 40-60 минут.

Обратите внимание на технику. Неправильное выполнение упражнений может снизить эффективность занятий.

Сочетайте с питанием. Даже идеальные тренировки не дадут результата без сбалансированной диеты.

Эффективные упражнения

Сотня. Лягте на спину, приподнимите ноги и плечи, выполняя махи руками.

Мостик. Лежа на спине, поднимайте таз, напрягая ягодицы и мышцы спины.

Планка. Классическое упражнение для укрепления корпуса.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

