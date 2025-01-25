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Простые шаги к идеальной осанке — попробуйте уже сегодня

1:55
Спорт

Сутулость не только портит внешний вид, но и может привести к проблемам с позвоночником и внутренними органами. Даже взрослому человеку исправить осанку вполне реально. Как это сделать?

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Чем опасна сутулость

Плохая осанка создает дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы, что может вызывать:

  • боль в спине, шее и плечах;
  • нарушение работы внутренних органов;
  • снижение уверенности в себе из-за неэстетичного вида.

Кроме того, хроническая сутулость влияет на кровообращение и даже дыхание.

Как начать исправлять осанку

  • Сделайте осознанность своим инструментом. Следите за тем, как вы сидите и стоите в течение дня. Выпрямляйте спину, при этом слегка опуская плечи.
  • Укрепляйте мышцы. Упражнения для спины и кора помогут выровнять позвоночник.
  • Используйте опоры. Корректоры осанки или специальные подушки для стула помогут поддерживать правильное положение тела.

Эффективные упражнения для исправления осанки

  • Поза ребёнка. Это простое йогическое упражнение помогает растянуть мышцы спины и расслабиться.
  • Планка. Укрепляет мышцы кора, улучшая контроль над положением тела.
  • Сведение лопаток. Стоя или сидя, сведите лопатки вместе, удерживайте 5-10 секунд, затем расслабьтесь.

Важность регулярности

Не ждите быстрых результатов. Исправление осанки требует времени и регулярной работы над собой. Даже 10-15 минут в день на упражнения могут существенно улучшить вашу осанку.

Полезные советы

  • Работая за компьютером, устанавливайте монитор на уровне глаз.
  • Выбирайте удобный стул с поддержкой спины.
  • Не забывайте разминаться каждые 30-40 минут.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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