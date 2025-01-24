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Удивительный способ сбросить килограммы без диет и спорта

1:39
Спорт

Можно ли сбросить вес, просто дыша? Да, если знать правильные техники. Дыхательная гимнастика — простой способ ускорить обмен веществ и избавиться от лишних килограммов, не изнуряя себя спортзалом.

Йога
Фото: Freepik by senivpetro
Йога

Почему дыхательные упражнения помогают худеть

  1. Ускорение метаболизма. При глубоких вдохах организм получает больше кислорода, что улучшает сжигание калорий.
  2. Снижение стресса. Дыхание помогает успокоиться, а снижение уровня кортизола положительно влияет на контроль веса.
  3. Укрепление мышц. Некоторые техники задействуют мышцы пресса, что способствует их укреплению.

Популярные техники дыхательной гимнастики

  • Бодифлекс. Сочетание задержки дыхания и напряжения мышц помогает быстро подтянуть тело.
  • Оксисайз. Система, основанная на глубоком дыхании и мягких движениях, подходит для новичков.
  • Йогические практики. Пранаяма — один из древнейших методов, направленных на гармонизацию тела и духа.

Как начать заниматься

  1. Выделите 10-15 минут в день.
  2. Занимайтесь на пустой желудок для максимального эффекта.
  3. Регулярность — ключ к успеху. Даже 5 минут в день принесут результат, если делать это ежедневно.

Меры предосторожности

Перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания. При первых признаках головокружения остановитесь и дайте организму адаптироваться.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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