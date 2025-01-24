Лёгкий способ похудеть: секрет в одном упражнении
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Мечтаете о стройной фигуре без многочасовых тренировок? Упражнение "планка" стало настоящим хитом для тех, кто хочет укрепить мышцы и сбросить вес без посещения спортзала.
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Упражнение планка
Почему планка так эффективна
- Задействует всё тело. Во время выполнения работают мышцы пресса, спины, ягодиц, ног и даже рук.
- Ускоряет обмен веществ. Планка активизирует метаболизм, что помогает сжигать калории даже после тренировки.
- Экономит время. Для заметного эффекта достаточно уделять упражнению всего 5 минут в день.
Как правильно выполнять планку
- Встаньте в упор лёжа, как при отжиманиях. Локти должны быть под плечами, а тело — прямой линией.
- Не прогибайте поясницу и не поднимайте таз слишком высоко.
- Задержитесь в этой позе на 20-30 секунд, постепенно увеличивая время до 1-3 минут.
Ошибки, которых стоит избегать
- Неправильное положение тела. Прогибы в пояснице или неправильная опора могут привести к травмам.
- Перенапряжение. Если чувствуете дискомфорт, лучше сократите время выполнения.
- Отсутствие регулярности. Чтобы добиться результата, делайте упражнение каждый день.
Результаты, которые вас удивят
Регулярная практика укрепляет мышцы, улучшает осанку и даже помогает снизить уровень стресса. Кроме того, планка идеально подходит для тех, кто хочет быстро подтянуть фигуру.
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру