Лёгкий способ похудеть: секрет в одном упражнении

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мечтаете о стройной фигуре без многочасовых тренировок? Упражнение "планка" стало настоящим хитом для тех, кто хочет укрепить мышцы и сбросить вес без посещения спортзала.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

Почему планка так эффективна

Задействует всё тело. Во время выполнения работают мышцы пресса, спины, ягодиц, ног и даже рук.

Ускоряет обмен веществ. Планка активизирует метаболизм, что помогает сжигать калории даже после тренировки.

Экономит время. Для заметного эффекта достаточно уделять упражнению всего 5 минут в день.

Как правильно выполнять планку

Встаньте в упор лёжа, как при отжиманиях. Локти должны быть под плечами, а тело — прямой линией.

Не прогибайте поясницу и не поднимайте таз слишком высоко.

Задержитесь в этой позе на 20-30 секунд, постепенно увеличивая время до 1-3 минут.

Ошибки, которых стоит избегать

Неправильное положение тела. Прогибы в пояснице или неправильная опора могут привести к травмам.

Перенапряжение. Если чувствуете дискомфорт, лучше сократите время выполнения.

Отсутствие регулярности. Чтобы добиться результата, делайте упражнение каждый день.

Результаты, которые вас удивят

Регулярная практика укрепляет мышцы, улучшает осанку и даже помогает снизить уровень стресса. Кроме того, планка идеально подходит для тех, кто хочет быстро подтянуть фигуру.