Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форма к весне за 2 недели: домашние секреты стройности
Как расслабиться и хорошо выспаться в предсвадебную ночь?
Штрафы за экономические преступления станут выше
Экс-чемпион UFC заявил, что Нурмагомедова подставили его же братья
Косоглазие у кошек: милый дефект или сигнал о проблемах со здоровьем
Как понять, что за вами следят через смартфон? Два признака шпионских программ
Анапа готовится к летнему сезону — загрязнение пляжей почти устранено
Питание без переплат: лайфхаки, которые помогут экономить каждый день
Остаться сильным и бодрым во время магнитных бурь помогут эти правила

Рассказываем, как победить лень и заняться спортом дома

1:30
Спорт

Начать тренироваться дома просто, но удержаться в этом режиме бывает сложнее. Главное — выработать правильные привычки, чтобы мотивация не исчезла.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

Почему сложно начать

Многие сталкиваются с проблемой: планы тренироваться появляются, но воплощать их не хочется. Лень, бытовые дела и отсутствие чёткого плана мешают сделать первый шаг. Решение — установить понятные цели, выделить время и создать комфортные условия.

Секреты борьбы с ленью

  • Поставьте цель. Хотите сбросить вес, накачать мышцы или укрепить здоровье? Запишите свою цель и повесьте на видное место.
  • Создайте график. Определите время для тренировок и старайтесь следовать этому расписанию.
  • Начните с малого. Даже 10 минут упражнений в день помогут войти в ритм. Главное — регулярность.
  • Найдите интерес. Занимайтесь тем, что вам действительно нравится: от растяжки до танцев или силовых тренировок.
  • Оборудуйте уголок для спорта. Минимум инвентаря — коврик и гантели — сделают процесс удобным.

Как удержаться в ритме

Не забывайте про разнообразие. Однообразные тренировки быстро наскучивают, поэтому добавляйте новые упражнения или комбинируйте их. Мотивируйте себя: отслеживайте результаты, награждайте за достижения и находите единомышленников, даже в онлайне.

Уточнения

Лень (такжебезде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Наука и техника
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло Аудио 
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы
Наука и техника
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы Аудио 
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Туризм
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Легкий рецепт трубочек из лаваша: хрустящая начинка, нежный вкус
Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке
Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке
Последние материалы
Питание без переплат: лайфхаки, которые помогут экономить каждый день
Остаться сильным и бодрым во время магнитных бурь помогут эти правила
Щелчки в ушах: что они могут означать и когда пора к врачу
Выгодный отпуск в 2025 году: финансист назвала лучшие месяцы для отдыха
Сколько стоит зарядное устройство, оставленное в розетке на месяц?
В США возмутились поведением Байдена по отношению к Путину
Миф или правда: помогает ли коньяк избавиться от отёков
Альпинистам придётся обанкротиться: на сколько взлетела цена за поднятие на Эверест?
Прогулки для щенков: как правильно рассчитать время
Полезные аксессуары для зимы, о которых вы могли забыть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.