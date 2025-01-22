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Эти простые упражнения укрепят здоровье мужчин и повысят тестостерон

1:29
Спорт

Приседания — это больше, чем просто упражнение для ног. Они укрепляют мышцы, улучшают физическую форму и даже влияют на гормональный фон. Почему мужчины должны уделять им особое внимание?

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Польза приседаний для мужского организма

Приседания воздействуют сразу на несколько систем организма:

  • Укрепление мышц. Это базовое упражнение задействует квадрицепсы, ягодичные мышцы и мышцы кора.
  • Гормональный баланс. Приседания стимулируют выработку тестостерона и гормона роста, что полезно для силы, выносливости и общего самочувствия.
  • Улучшение кровообращения. Регулярное выполнение упражнения помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Как правильно выполнять приседания

Эффективность зависит от техники:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Медленно опускайтесь, будто садитесь на невидимый стул.
  • Спина должна оставаться прямой, а колени не выходить за носки.
  • Поднимайтесь в исходное положение, напрягая мышцы ног и ягодиц.

Начните с трёх подходов по 15 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

Дополнительные эффекты

Приседания полезны не только для физической силы, но и для здоровья суставов. Они развивают гибкость и снижают риск травм. А ещё это отличное упражнение для ускорения метаболизма.

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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