Эти простые упражнения укрепят здоровье мужчин и повысят тестостерон

Приседания — это больше, чем просто упражнение для ног. Они укрепляют мышцы, улучшают физическую форму и даже влияют на гормональный фон. Почему мужчины должны уделять им особое внимание?
Приседания воздействуют сразу на несколько систем организма:
Эффективность зависит от техники:
Начните с трёх подходов по 15 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.
Приседания полезны не только для физической силы, но и для здоровья суставов. Они развивают гибкость и снижают риск травм. А ещё это отличное упражнение для ускорения метаболизма.
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