Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ

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Диетолог и профессор Университета Пенсильвании Коллин Тьюксбери рассказал, действительно ли кофе может помочь похудеть.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

На самом деле кофеин ускоряет обмен веществ в организме, что может способствовать незначительному увеличению расхода калорий, но какого-то заметного похудения ждать не стоит.

Тьюксбери добавил, что регулярное потребление кофе может привести к небольшим изменениям в общем количестве потребляемых калорий. Другие исследования подтверждают мнение о том, что кофеин может оказывать положительное влияние на потерю веса, но оно носит кратковременный характер.

Эксперт подытожил, что кофе по утрам может дать заряд бодрости и активизировать обменные процессы, но рассчитывать на него как на основное средство для похудения не стоит, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

