Два пика старения: почему этот процесс ускоряется в 40 и 60 лет?

Организм человека начинает резко стареть в 40 и 60 лет. Генетик Майкл Снайдер объяснил, почему так происходит.
Эксперт рассказал, что в 40 лет из-за изменений в липидном обмене веществ в организме резко падает способность перерабатывать жиры и сахара. Кости тоже становятся слабее, особенно у женщин. А в 60 лет иммунная функция человека становится более вялой, что повышает риск возникновения целого ряда возрастных проблем со здоровьем, среди которых диабет, заболевания почек и проблемы с сердцем.
Майкл Снайдер уверен, что замедлить такие процессы возможно — главное, заботиться о себе, когда вы приближаетесь к этим периодам своей жизни.
Например, по словам генетика, правильное питание поможет справиться со снижением липидного обмена, которое проявляется в возрасте 40 лет. А силовые тренировки особенно нужны когда вам за 60. Именно в этом возрасте обычно происходит потеря мышечной массы, пишет "Чемпионат".
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
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