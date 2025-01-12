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Вау, новый рекорд! Эстонец прошёл по 100-метровому канату на высоте 224 метра

0:40
Спорт

Трехкратный чемпион мира по слэклайну из Эстонии Яан Руз смог пройти по 100-метровому канату на высоте 224 метра между Эмиратскими башнями в Дубае.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

После такой экстремальной прогулки он рассказал, что сложность его трюка заключалась в том, что Эмиратские башни находятся на разной высоте, хотя выглядят одинаковыми.

Ранее этот бесстрашный эстонец первым в истории перешел по канату из Азии в Европу через Босфорский пролив в Стамбуле. 

В Дубае Руз в этот день еще и отметил день рождения, ему исполнилось 33 года, пишет KP.RU. 

Уточнения

Эмиратские башни (араб. أبراج الإمارات‎, англ. Emirates Towers) — комплекс из двух небоскребов на Шоссе Шейха Зайеда в городе Дубай (ОАЭ).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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