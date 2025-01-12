Вау, новый рекорд! Эстонец прошёл по 100-метровому канату на высоте 224 метра

Трехкратный чемпион мира по слэклайну из Эстонии Яан Руз смог пройти по 100-метровому канату на высоте 224 метра между Эмиратскими башнями в Дубае.
После такой экстремальной прогулки он рассказал, что сложность его трюка заключалась в том, что Эмиратские башни находятся на разной высоте, хотя выглядят одинаковыми.
Ранее этот бесстрашный эстонец первым в истории перешел по канату из Азии в Европу через Босфорский пролив в Стамбуле.
В Дубае Руз в этот день еще и отметил день рождения, ему исполнилось 33 года, пишет KP.RU.
Эмиратские башни (араб. أبراج الإمارات, англ. Emirates Towers) — комплекс из двух небоскребов на Шоссе Шейха Зайеда в городе Дубай (ОАЭ).
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