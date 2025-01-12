Россия потеряла поколение спортсменов, — Роднина

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Россия лишилась целого поколения спортсменов из-за отстранения от международных турниров. Об этом сообщает Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Роднина

"Если брать спортсменов высших достижений, то последние два года нет никакой мотивации, потому что нет участия в соревнованиях. Естественно, отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а, может, и целое поколение", — сказала Роднина.

Она добавила, что если лучшие из лучших еще выступали на Играх, то второй и третий составы теперь занимаются без мотивации. А это те, кто должен был прийти на смену лидерам.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия».

