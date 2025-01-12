Никаких пересадок туда-сюда! За что Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США?

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов решил испытать навыки в новом "виде спорта" — битве за места на борту самолете. Однако спортсмена за это сняли с рейса.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Eigenheer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пассажирский самолет Embraer 190

Хабиб, покоривший октагон, столкнулся с опасным противником — стюардессой American Airlines. Дело в том, что у аварийного выхода сидят должны сидеть ответственные пассажиры, готовые аккуратно открыть дверь, а не проводить удушающий. Его попросили пересесть. Но Нурмагомедов заявил: "Никаких пересадок туда‑сюда!". За это его и высадили, пишет KP. RU.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.

